دبلوماسي أمريكي يؤكد استعداد بلاده لتوريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إنه تم تحويل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معربا عن استعداد واشنطن لتقديم المزيد من مثل هذه المساعدات في حال”التصعيد”.

ووصلت الطائرة التي تحمل الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مطار “بوريسبول” الأوكراني مساء الأحد، بعد أن كانت الدفعة الأولى من الأسلحة التي تزن 90 طنا قد وصلت لأوكرانيا يوم 22 يناير.

وقال المسؤول الأمريكي:”تم تسليم معدات بقيمة 200 مليون دولار.. إن المساعدة الدفاعية تجاوزت بذلك 600 مليون دولار.. نحن مستعدون لمزيد من الدعم لأوكرانيا”.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، اليكسي ريزنيكوف، عن وصول الدفعة الثانية من الأسلحة الأمريكية إلى بلاده، يوم الأحد، بوزن يتجاوز 80 طنا.

في سياق متصل وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه اعتبارا من اليوم الاثنين سمحت بالمغادرة الطوعية لجزء من الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا، وأمرت جميع أفراد عائلاتهم بمغادرة البلاد، وأوصت المواطنين الأمريكيين الآخرين بمغادرة البلاد على متن رحلات تجارية، كما حذرت من مغبة السفر إلى روسيا بسبب “التوترات المتصاعدة على طول الحدود مع أوكرانيا”.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.