الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
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دبلوماسي روسي كبير يتوعد فنلندا إذا تصاعد التوتر مع حلف الأطلسي

منذ 9 دقائق
خريطة توضح حدود فنلندا

خريطة توضح حدود فنلندا

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي كبير قوله اليوم الخميس إن فنلندا ستكون أول دولة تعاني إذ تصاعد التوتر مع حلف شمال الأطلسي بسبب قربها من روسيا.

وانضمت فنلندا، التي حافظت على موقفها الحيادي لعقود، إلى حلف شمال الأطلسي هذا العام، وهي خطوة تقول روسيا إنها حولت هلسنكي إلى عدو من وجهة نظرها.

وقال ميخائيل أوليانوف الممثل الدائم لموسكو لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة الإعلام الروسية “لقد عاشوا في هدوء وسلام وفجأة دخلوا على خط المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بعد أن حصلوا على عضوية هذا الحلف، وبما أنهم جيراننا، فإذا حدث أي تصعيد، فستكون فنلندا أول من يعاني”.

وحذرت روسيا هذا الشهر فنلندا من اتفاقية دفاعية جديدة تمنح الولايات المتحدة وصولا واسع النطاق إلى المنطقة المجاورة للحدود الفنلندية مع روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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