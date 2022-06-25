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دبلوماسي صيني: الصين تنوي استعادة تايوان بأي وسيلة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2022 5:11 مساءً
علما الصين وتايوان

علما الصين وتايوان

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يتصاعد النزاع بين الصين وتايوان بسبب محاولة الجزيرة الآسيوية الحصول على الاستقلال بدعم من الولايات المتحدة. وتنتقد الصين التدخل الأميركي في هذه القضية، مؤكّدةً أنها على أتم الاستعداد لإعلان القتال في حال اتخاذ أي إجراء نحو الاستقلال.

في هذا الشأن، أشار السفير الصيني لدى فرنسا، ليو شا، في مقابلة مع صحيفة “ليفري نوير”، الى أن الصين تعتزم إعادة تايوان بأي وسيلة، بما في ذلك العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات المنطقة الشرقية التابعة للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في حالة استعداد قتالي عالٍ، وتدافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق، احتجت الصين لدى الولايات المتحدة بشأن تحليق الطائرة العسكرية الأميركية “بوسيدون بي-8أ” فوق مضيق تايوان. وقد سميت مثل هذه التصرفات من الجانب الأميركي بالتدخل المتعمد لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

كما تجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان.

قبل ذلك، أجرت القوات المسلحة الصينية مناورات عسكرية في المياه بالقرب من جزيرة تايوان “كإنذار خطير” للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من شهر حزيران، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن سلاح الجو سارع إلى تحذير 29 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

واشتكت تايوان من تكرار مثل هذه المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت أمرًا شائعًا على مدار العامين الماضيين تقريبا.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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