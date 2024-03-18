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دبلوماسي صيني يعد المصريين بملايين الوظائف

منذ ساعتين
مشهد عام لمدينة القاهرة

مشهد عام لمدينة القاهرة

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قال السفير الصيني في العاصمة المصرية القاهرة، ليا ليتشيانغ، إن بلاده تستعد لتنفيذ مشروع صناعي تجاري لوجستي ضخم، ويعد أكبر استثمار صيني في المنطقة العربية، وقال إنه سيوفر ملايين فرص العمل للمصريين.

وذكر ليتشيانغ أن الصين تسعى لتحقيق نمو اقتصادي في 2024 بنسبة 5%، لافتا إلى أن هذه الأرقام ستنعكس على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر، من خلال إنشاء منطقة صناعية صينية متكاملة بمصر، بحسب موقع “العربية”.

وأشار السفير إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر “هي الأسرع نمواً كون الصين أكبر شريك تجاري لمصر”. لكن السفير لم يكشف عن قيمة الاستثمارات.

وأوضح أن المدينة الصناعية ستوفر ملايين فرص العمل للمصريين، كما تتضمن العديد من الصناعات الإستراتيجية واللوجستية التي تؤهلها للتصدير.

وتقول وسائل إعلام مصرية، إن 2418 شركة صينية تستثمر في البلاد برأس مال يقدر بنحو 1.1 مليار دولار، وتعمل في عدة مجالات على رأسها الأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية.

    المصدر :
  • العربية

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