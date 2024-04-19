دبلوماسي غربي: الدول الغربية سعت إلى توجيه رسائل لإيران لوقف التصعيد

قال دبلوماسي غربي الجمعة إن الدول الغربية سعت إلى توجيه رسائل إلى إيران عبر تركيا في الأيام القيلة الماضية تؤكد فيها دعواتها إلى وقف التصعيد.

وأُرسلت الرسائل قبل تقارير عن أن إسرائيل شنت هجوما على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 19\4\2024، والذي أشارت بعدها طهران إلى إنها لا تعتزم الرد.

فيما دعت تركيا جميع الأطراف الجمعة إلى الامتناع عن الخطوات التي قد توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وذلك بعد تقارير عن أن إسرائيل شنت هجوما على إيران ردا على هجوم طهران عليها.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون “وقف المذبحة في غزة وضمان السلام الدائم” في المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت “يزداد وضوحا أن التوتر الناجم في الأساس عن الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على السفارة الإيرانية في دمشق قد تتحول إلى صراع دائم”.