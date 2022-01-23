دبلوماسي فرنسي: دعوات المعارضة لخروج فرنسا من الناتو متهورة!

انتقد مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية بشدة دعوات عدد من السياسيين الفرنسيين المعارضين، إلى خروج فرنسا من حلف الناتو، واصفا إياها بالمتهورة.

وفي تصريحات متلفزة قال كليمان بون، سكرتير الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية بالوزارة، اليوم الأحد: “هناك من انتهز الفرصة وقال إنه يجب (على فرنسا) الخروج من الناتو. ستكون مثل هذه الخطوة متهورة في هذه اللحظة”.

وأشار المسؤول إلى أن على الدول الغربية إظهار وحدة صفها في ظل الوضع المتوتر الحالي المتعلق بالأزمة في أوكرانيا، مضيفا أن “انقسام الغرب سيكون أفضل هدية منا لروسيا”.

بالتالي رد سكرتير الدولة على تصريحات عدد من الساسة المعارضين الفرنسيين الذين دعوا إلى خروج فرنسا من حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم نائب البرلمان وزعيم حركة “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون (أقصى اليسار)، أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة “لوموند” أعرب ميلانشون عن اعتقاده بأن “السياسة المناهضة لروسيا لا تخدم المصالح الفرنسية، فهي نهج خطير وعبثي”. ومن بين دعاة خروج فرنسا من الحلف، المرشح الرئاسي عن أقصى اليمين، زعيم حركة “استرداد”، إريك زيمور، إضافة إلى السياسية اليمينية المشهورة، مارين لوبان، التي اقترحت خروج فرنسا من المنظمة العسكرية للناتو.