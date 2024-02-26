دبلوماسي كبير: إيران تنتج نحو 9 كيلوغرامات شهرياً من اليورانيوم المخصب

قال دبلوماسي كبير الاثنين إن إيران تنتج حاليا نحو تسعة كيلوغرامات شهريا من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو المعدل الذي عادت إليه في أواخر نوفمبر\تشرين الثاني بعد تباطؤ العام الماضي.

ودرجة التخصيب هذه قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وتحدث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن سبعة كيلوغرامات شهريا في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي. وقال الدبلوماسي إن غروسي كان يستخدم متوسطا منذ آخر تقرير للوكالة.

هذا وقد أظهرت تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 بالمئة تقلص قليلا.

وأضافت أن بعض المشكلات خفت حدتها لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة تفاقمت.

وأظهر أحد تقريرين فصليين للوكالة، اطلعت عليهما رويترز، أن إيران خففت 31.8 كيلوغرام من إنتاجها من اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 60 بالمئة لإنتاج 97.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن المخزون الإجمالي من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، وهو قريب من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة، قد تقلص 6.8 كيلوجرام إلى 121.5 كيلوجرام خلال هذا الربع.