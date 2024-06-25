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دبلوماسي كبير: روسيا حققت تقدما نووياً يحفظ لها أمنها في عصر الذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة
علم روسيا

علم روسيا

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قال دبلوماسي روسي كبير الثلاثاء إن روسيا حققت تقدما في الردع النووي يسمح لها بضمان أمنها لعقود مقبلة حتى في عصر يهيمن عليه التقدم في الذكاء الاصطناعي.

وردا على سؤال خلال مؤتمر في موسكو عما إذا كانت روسيا تستطيع ضمان الأمن النووي في عصر المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية إنها قادرة على ذلك.

وقال ريابكوف الدبلوماسي الروسي الأبرز المسؤول عن مراقبة الأسلحة “في السنوات القليلة الماضية، نُفذ قدر من العمل الأساسي في مجال الردع النووي سيسمح لنا بضمان أمننا لعقود قادمة”.

ويشرف ريابكوف أيضا على العلاقات مع الولايات المتحدة التي يقول دبلوماسيون في البلدين إنها في أدنى مستوياتها منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 بسبب الصراع في أوكرانيا.

وحذر ريابكوف من أنه إذا استهان الغرب بحزم موسكو فقد يؤدي ذلك إلى عواقب “مأساوية وقاتلة” لأن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون قوة نووية كبرى هي روسيا.

وقال ريابكوف “مهمتنا المشتركة هي منع العالم والعالم متعدد الأقطاب، قبل كل شيء، من الانزلاق إلى فوضى نووية”.

    المصدر :
  • رويترز

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