الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا

2 - فبراير - 2021
دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا

دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا

A A A
طباعة المقال

تسلمت دبي، الثلاثاء، الشحنة الأولى من لقاح “أسترازينيكا” وفق ما أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على موقع “تويتر” : “هيئة الصحة بدبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا، لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، التي توفرها في منشآتها الطبية، والشحنة الأولى قادمة من الهند، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتعاون مع الخارجية الهندية”.

ومن إيجابيات لقاح أسترازينيكا تكلفته المنخفضة، حيث يبلغ ثمن الجرعة الواحدة 2,50 يورو تقريباً، مع اختلافات حسب تكاليف الإنتاج. وتعهدت أسترازينيكا بعدم تحقيق أرباح من اللقاح.

ويسهل كذلك تخزين هذا اللقاح، إذ يمكن حفظه بدرجة حرارة الثلاجة، أي بين درجتين إلى ثماني مئوية، خلافاً للقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك، اللذين يجب تخزينهما على المدى الطويل بدرجة حرارة متدنية جداً (ناقص عشرين تحت الصفر للقاح موديرنا، وناقص 70 للقاح فايزر).

    المزيد من أخبار العالم

    سعيد خطيب زاده
    إيران للوكالة الذرية: سنرد على أي إجراء ضدنا
    نبيل أبو ردينة
    الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى اليومية أصبحت غزوا وليست زيارة
    لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي
    غروسي: إيران لم تقدم أجوبة بشأن آثار يورانيوم في 3 أماكن سرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!