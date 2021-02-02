دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا

تسلمت دبي، الثلاثاء، الشحنة الأولى من لقاح “أسترازينيكا” وفق ما أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على موقع “تويتر” : “هيئة الصحة بدبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا، لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، التي توفرها في منشآتها الطبية، والشحنة الأولى قادمة من الهند، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتعاون مع الخارجية الهندية”.

ومن إيجابيات لقاح أسترازينيكا تكلفته المنخفضة، حيث يبلغ ثمن الجرعة الواحدة 2,50 يورو تقريباً، مع اختلافات حسب تكاليف الإنتاج. وتعهدت أسترازينيكا بعدم تحقيق أرباح من اللقاح.

ويسهل كذلك تخزين هذا اللقاح، إذ يمكن حفظه بدرجة حرارة الثلاجة، أي بين درجتين إلى ثماني مئوية، خلافاً للقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك، اللذين يجب تخزينهما على المدى الطويل بدرجة حرارة متدنية جداً (ناقص عشرين تحت الصفر للقاح موديرنا، وناقص 70 للقاح فايزر).