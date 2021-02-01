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دبي تعتمد إجراءات احترازية جديدة لمواجهة كورونا

1 - فبراير - 2021
دبي تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

دبي تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

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أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي اعتماد مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة بأن زيادة المخالفات وراء اتخاذ الإجراءات الجديدة.

وتتضمن الإجراءات، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، خفض أعداد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 70% من طاقتها الكلية، إضافة إلى عدم تجاوز الحجوزات الجديدة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من طاقتها الكلية.

كما قررت اللجنة خفض جمهور دور السينما والفعاليات الترفيهية والرياضية في الأماكن المغلقة بنسبة 50%، وإلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة صباحا.

كما قررت اللجنة خفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%، وتشديد المخالفات في حال تعمد الإخلال بالإجراءات الوقائية أو تجاهلها.

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