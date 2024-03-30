دخل حيز التنفيذ.. الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

أعلن الأردن والعراق، اليوم السبت، دخول الربط الكهربائي بين البلدين حيز التنفيذ. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة.

وقال الرواشدة إن “الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية، على جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن”.

فيما ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، افتتح السبت خط الربط الكهربائي مع الأردن.

ووقع الأردن والعراق في فبراير/ شباط الماضي وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية، بقدرة 40 ميغاواط في المرحلة الأولى.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في ديسمبر/ كانون الأول 2018، للتعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، وقع البلدان عقد بيع الكهرباء، من خلال إنشاء خط نقل هوائي كمرحلة أولى يربط محطة تحويل الريشة في الجانب الأردني، ومحطة تحويل القائم في الجانب العراقي بطول 6 كلم شرق الأراضي الأردنية و330 كلم غرب الأراضي العراقية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته، وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، حجر أساس لمشروع ربط كهربائي بين البلدين.

ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستهلك أكثر من 23 ألف ميغاواط، مقارنة بإنتاج بلغ سابقا 19 ألف ميغاواط فقط.