دراسة رسمية: إنجلترا تسجل 4507 وفاة مرتبطة بحرارة الطقس في 2022

أشارت تقديرات في دراسة رسمية عن الوفيات المرتبطة بالمناخ نُشرت الجمعة إلى أن هناك نحو 4507 وفيات مرتبطة بحرارة الطقس بإنجلترا في 2022.

سجلت بريطانيا أكثر الأيام حرارة فيها على الإطلاق في يوليو\تموز 2022 عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال موجة احترار أججها تغير المناخ اجتاحت أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الدراسة التي أجراها أظهرت “بعض المؤشرات على أن الوفيات المرتبطة بحرارة الطقس زادت خلال السنوات الأخيرة”، لكنه وصف البيانات بأنها تجريبية ونصح بتوخي الحذر عند إجراء مقارنات فردية من سنة إلى أخرى.

وقال المكتب “أي تغير في المناخ باتجاه درجات حرارة أكثر تطرفا سيؤدي على الأرجح إلى زيادة الوفيات المرتبطة بذلك”.