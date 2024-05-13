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دراسة: نقص العمالة في ألمانيا يتسع

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 13 - مايو - 2024 8:42 صباحًا
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أظهرت الدراسة الأخيرة التي أعدّها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) في كولونيا أن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يتسع، وإذا تم تلبية احتياجات الشركات من العمالة الماهرة، فإنها ستكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات إضافية بقيمة 49 مليار يورو هذا العام. ويشير التقرير إلى أهمية استقدام المزيد من المهاجرين المؤهلين لسد الفجوة في العمالة الماهرة.

وأوضحت الدراسة أنه إذا تم تلبية الحاجة الحالية لحوالي 573 ألف عامل مؤهل، فإن إمكانات الإنتاج قد تزيد بنسبة 1.1% هذا العام، ويمكن أن تصل القيمة المضافة إلى 74 مليار يورو بحلول عام 2027. وزادت فجوة العمالة الماهرة بوضوح منذ عام 2010، ويعتبر استقدام المزيد من المهاجرين المؤهلين الوسيلة الأكثر أهمية لتقليل هذه الفجوة.

وأشار الخبراء إلى ضرورة تحسين خيارات رعاية الأطفال في مراكز الرعاية النهارية لتمكين المزيد من النساء من العمل. وتحدث الباحثون أيضًا عن ضرورة إجراء تعديلات في حساب ضرائب الأزواج، وتوظيف كبار السن للحفاظ على التوازن في سوق العمل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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