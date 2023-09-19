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منع فريق من الأمم المتحدة الوصول إلى درنة الليبية

منذ 19 دقيقة
من درنة في ليبيا (رويترز)

من درنة في ليبيا (رويترز)

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أعلنت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز أن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية اليوم الثلاثاء للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

وقالت نجوى مكي في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة رويترز “يمكننا أن نؤكد أن فرق البحث والإنقاذ والطوارئ الطبية وزملاء من الأمم المتحدة ممن هم بداخل درنة بالفعل يواصلون العمل… لكن فريقا من الأمم المتحدة كان من المقرر أن يذهب لدرنة من بنغازي اليوم لكن لم يسمح له بذلك” وطالبت بالسماح بوصول الفرق دون عراقيل.

وقال صحفيون ووسائل إعلام كانوا ينقلون الأحداث على الهواء من المدينة منذ أيام إنهم أُمروا بالمغادرة. وقلل مسؤولون في إدارة شرق ليبيا من أهمية ذلك أو نفوه.

    المصدر :
  • رويترز

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