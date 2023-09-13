آلاف المشردين في مدينة درنة الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 30 ألفا نزحوا في مدينة درنة التي ضربتها العاصفة “دانيال”، فيما أعلنت السلطات المحلية عن إحصاء أكثر من 5300 قتيل في المدينة الأكثر تضررا.

وأضافت المنظمة في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أن العدد المعروف للنازحين في مناطق أخرى ضربتها العاصفة، بما في ذلك بنغازي هو 6085 شخصا، ولم يتم التحقق من عدد الوفيات بعد، وفق المنظمة الدولية.

IOM Libya reports at least 30,000 individuals displaced in Derna due to #Storm Daniel, with 3,000 in Albayda, 1,000 in Almkheley, and 2,085 individuals still displaced in Benghazi. Number of deaths is currently unverified. Read the latest DTM Flash Update: https://t.co/js4Ra3RRmJ pic.twitter.com/ePK0kOw7NE — IOM Libya (@IOM_Libya) September 13, 2023

وتابعت “المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها يقومون على الفور بالتجهيز المسبق للمواد غير الغذائية والأدوية ومعدات البحث والإنقاذ والأفراد للمناطق المتضررة”.

وأعلن وزير في حكومة شرق ليبيا، الأربعاء، عن إحصاء أكثر من 5300 جثة في مدينة درنة وإنه من المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير وربما يتضاعف بعد أن تعرضت المدينة لفيضانات كارثية.

وصرح هشام أبو شكيوات وزير الطيران المدني لرويترز بأن البحر يواصل لفظ عشرات الجثث، مضيفا أن إعادة الإعمار ستتكلف مليارات الدولارات.

وقال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، عثمان عبد الجليل، الاثنين، إن “الأوضاع في درنة تزداد مأساوية ولا توجد إحصاءات نهائية لأعداد الضحايا.. كثير من الأحياء لم نتمكن من الوصول إليها وأتوقع ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف”.

وتحيط تلال بالمدينة الواقعة على بعد 300 كيلومتر بالسيارة شرق بنغازي، ويمر فيها مجرى نهر يجفّ عادة خلال الصيف، لكنه تحوّل الآن إلى تيار قوي من المياه الموحلة التي جرفت معها عددا من الجسور الرئيسية.

وكانت درنة تعد حوالى 100 ألف نسمة وانهارت العديد من أبنيتها متعددة الطوابق على ضفاف مجرى النهر فيما اختفى ناس ومنازلهم ومركباتهم في المياه.

وفيما يتفاقم القلق الدولي حيال الكارثة، قدّمت دول عدّة مساعدات عاجلة وأرسلت فرق إنقاذ لمساعدة الدولة التي تعاني من الحروب وتعصف بها ما وصفها مسؤول من الأمم المتحدة بـ”نكبة بأبعاد أسطورية”.