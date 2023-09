آلاف المشردين في مدينة درنة الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 30 ألفا نزحوا في مدينة درنة التي ضربتها العاصفة “دانيال”، فيما أعلنت السلطات المحلية عن إحصاء أكثر من 5300 قتيل في المدينة الأكثر تضررا.

وأضافت المنظمة في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أن العدد المعروف للنازحين في مناطق أخرى ضربتها العاصفة، بما في ذلك بنغازي هو 6085 شخصا، ولم يتم التحقق من عدد الوفيات بعد، وفق المنظمة الدولية.

IOM Libya reports at least 30,000 individuals displaced in Derna due to #Storm Daniel, with 3,000 in Albayda, 1,000 in Almkheley, and 2,085 individuals still displaced in Benghazi. Number of deaths is currently unverified. Read the latest DTM Flash Update: https://t.co/js4Ra3RRmJ pic.twitter.com/ePK0kOw7NE

— IOM Libya (@IOM_Libya) September 13, 2023