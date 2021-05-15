دعما لفلسطين… الآلاف يتظاهرون في لندن

دعماً للشعب الفلسطيني، تظاهر الالاف في وسط لندن، اليوم السبت مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتجمع المتظاهرون ظهر السبت عند ماربل آرتش بجوار حديقة هايد بارك، وساروا منها باتجاه السفارة الإسرائيلية عند الطرف الآخر للحديقة، رافعين أعلام فلسطينية ولافتات تطالب بـ”إنقاذ” الأراضي الفلسطينية.

وقال المنظمون ومن بينهم تحالف “أوقفوا الحرب” والرابطة المسلمة في المملكة المتحدة وحملة التضامن مع فلسطين وحملة نزع السلاح النووي، “من الضروري أن تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات فورية”.

وأضاف البيان “يجب ألا يسمح بعد الآن بإبقاء العنف الوحشي بحق الشعب الفلسطيني (…) بدون عقاب”، وسط تنديد بالهجمات التي قتلت مدنيين في غزّة وجرى وصفها بأنها “جرائم حرب”.

وتابع المنظمون أنّ “الحكومة البريطانية شريكة في هذه الأعمال طالما أنّها تقدم دعما عسكريا ودبلوماسيا وماليا لإسرائيل”.