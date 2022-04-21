دعمًا لزيلنسكي.. رئيسا وزراء إسبانيا والدنمارك يزوران كييف

تواصل الدول الأوروبية دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي من خلال إمداد قواتها بالأسلحة والمساعدات، وفرض عقوبات على موسكو في سبيل عزلها اقتصاديا والضغط عليها للانسحاب من الأراضي الأوكرانية.

في هذا الاطار، أعلن مكتبا رئيسَي الوزراء الإسباني “بيدرو سانتشيث” والدنمركية “ميت فريدريكسن” زيارتهما العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس لدعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مكتب سانتشيث في بيان إنه وصل بالفعل إلى كييف. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت رئيسة الوزراء الدنمركية فريدريكسن قد وصلت أم لا.

كذلك، لفتت رئاسة الوزراء الدنمركية في بيان الى أن الأطراف ستبحث تقديم المزيد من الدعم للأوكرانيين ومحاكمة مرتكبي “جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى الرئيس الأوكراني.

سيارة ومروحية وطائرة عسكرية وقطار، كانت تلك وسائل النقل التي استخدمها رئيس الوزراء البريطاني في رحلته السرية إلى العاصمة الأوكرانية.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد كان بوريس جونسون أولَ زعيم من مجموعة السبع الكبرى يزور كييف منذ بدء الحرب، وكان شغوفا لزيارة المدينة قبل أسابيع، لكن المخاوف الأمنية أرجأت خططه حتى جاء التراجع الأخير للقوات الروسية من محيط المدينة ليمثل فرصة سانحة لإتمام الزيارة.

وشهدت الرحلة العديد من الصعوبات والمخاطر، حيث كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني، عن أن جونسون غادر المملكة المتحدة ليلة الجمعة، لكنه لم يعد حتى صباح الأحد.