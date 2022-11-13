دعمًا لميزانيتها.. تونس تحصل على 100 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي

الآلاف يحتجون في تونس رفضا للاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه سعيد

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس 100 مليون يورو دعمًا لميزانيتها، بهدف تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا وعودة النشاط الاقتصادي، وفق تأكيد مصادر إعلامية رسمية السبت. وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنّ الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو دعمًا لميزانيتها، وذلك لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط الاقتصادي.

وأضافت الوكالة نقلًا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 تشرين الثاني.

وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي نُشرت الأربعاء الماضي، أ أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وقال البنك إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول التاسع من تشرين الثاني، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها قبل عام.

هذا وأدّى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية الدينار إلى تآكل الاحتياطيات. واتسع العجز التجاري التونسي في أيلول 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).