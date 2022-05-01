دعم أميركي إضافي في طريقه إلى أوكرانيا.. وزيلينسكي يرحّب

لم يتوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية، وشدد برلمانيون أميركيون، خلال زيارة غير معلنة كييف، الأحد، على أن “دعما أميركيا إضافيا في طريقه” إلى أوكرانيا.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ”الإشارات الهامة جدا” التي ترسلها الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن وبرنامجه Lend-Lease لمساعدة أوكرانيا، على غرار البرنامج الذي صممته الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية بهدف تزويد الدول الصديقة عتادا حربيا من دون التدخل مباشرة في النزاع.

وفي بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية، قال زيلينسكي: “إنها تطورات جديدة مهمة متعلقة بالدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، بالإضافة إلى القرار المتعلق بـLend-Lease، نحن ممتنون لذلك”.

وخلال هذه الزيارة، التقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي زيلينسكي، للتعبير عن الدعم الأميركي لأوكرانيا، حسبما أعلنت، الأحد، كييف وواشنطن.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة صباح الأحد “شكرا للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها” مرفقا إياها بفيديو يظهر فيه محاطا بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي ووفدا من الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأميركيين.

وأكد زيلينسكي أن “الولايات المتحدة هي من الأطراف الداعمة الرئيسية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي”.

وذكر بيان صادر عن الوفد الأميركي الذي توجه بعد كييف إلى جنوب شرق بولندا ووارسو أن “وفدنا توجه إلى كييف لتوجيه رسالة مدوية ولا لبس فيها إلى العالم بأسره ومفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب اوكرانيا”.

وجاءت الزيارة بعد أسبوع على زيارة لكييف قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.

وخلال زيارتهما أعلن المسؤولان العودة التدريجية للوجود الدبلوماسي الأميركي إلى أوكرانيا ومساعدة إضافية مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 700 مليون دولار.

وكانت واشنطن أقامت اجتماعا في رامشتاين بألمانيا بهدف تنظيم دعم أربعين بلدا لأوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، بتقديم رد “سريع وصاعق” في حال تدخل خارجي في النزاع.

وكان هذا الحشد الدولي وافق على حزمة إضافية تبلغ 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا.

بينما قال بوتين: “لدينا كل الأدوات اللازمة لذلك ولا يمكن أي جهة أخرى التباهي بامتلاكها (…) سنستخدمها إذا لزم الأمر”.

وكانت تلك إشارة ضمنية إلى حد ما إلى الأسلحة النووية التكتيكية الروسية التي تعتبر العقيدة العسكرية الروسية أنه يمكن استخدامها لإجبار الخصم على التراجع.

ورا على ذلك، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن التهديدات “غير المسؤولة” لفلاديمير بوتين واعتبر أنها تظهر “اليأس الذي تشعر به روسيا في مواجهة فشلها البائس في ما يتعلق بأهدافها الرئيسية”.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة الماضية، أن واشنطن “لا تعتقد أن هناك خطر استخدام أسلحة نووية أو أن أراضي الناتو مهددة”.

وقرر بايدن تكثيف دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وطلب من الكونغرس الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات لكييف تبلغ 33 مليار دولار، من بينها 20 مليارا مخصصة للأسلحة والذخيرة، أي نحو سبع مرات الكمية التي أرسلت إلى البلاد منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.

وتسلم الإدارة الأميركية حاليا كييف أسلحة ثقيلة مثل المدفعية والمروحيات والطائرات المسيرة، بعدما ترددت في ذلك، خشية تمدد الصراع إلى دول أعضاء في شمال حلف الأطلسي (ناتو).

والاثنين الماضي، قال وزير الدفاع لويد أوستن، بعد عودته من كييف: “نريد رؤية روسيا ضعيفة لدرجة لا تستطيع معها القيام بأمور مماثلة لغزو أوكرانيا”.