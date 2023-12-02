السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دعم أميركي لصندوق المناخ الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار

منذ 4 دقائق
علم أميركا

علم أميركا

A A A
طباعة المقال

قالت مصادر مطلعة السبت إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساهمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صندوق المناخ الأخضر.

ويعد الصندوق الذي تم إنشاؤه في عام 2010 أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي وحصل على تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار.

وسيكون ذلك التعهد إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق للصندوق.

وستعلن نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس عن هذا التعهد في وقت لاحق اليوم السبت 2\12\2023 خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

وهاريس، التي تمثل الولايات المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) بدلا من الرئيس جو بايدن، جزء من وفد أمريكي يضم أيضا مبعوث المناخ جون كيري وعشرات من كبار المسؤولين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أنتوني بلينكن
بلينكن يطالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها تجاه حماية الأميركيين
من جنين - رويترز
غزة تحت النار
جيش الإحتلال يقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية
معبر رفح
غزة تحت النار
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان إيف لودريان
"سبع دقائق متوتّرة" بين باسيل ولودريان.. ووعدٌ من "حزب الله"!
من أحد المستشفيات في الصين - فرانس برس
مجدداً الصين إلى الواجهة بعد انتشار مرض غامض.. والسلطة: لا داعي للقلق
هيلاري كلينتون
"عار عليك".. هتافات موجهة لهيلاري كيلنتون بسبب موقفها من حرب غزة