دعم غير مسبوق من مجموعة السبع لهذه الدولة

أعلنت تايوان أنها ستكون “قوة من أجل الخير” وستواصل السعي للحصول على دعم دولي أكبر، بعد أن حصلت الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها، على دعم غير مسبوق من مجموعة السبع.

وانتقد زعماء مجموعة السبع (G7) الصين، أمس الأحد، بشأن حقوق الإنسان في شينجيانغ، ودعوا إلى أن تحتفظ هونغ كونغ بدرجة عالية من الحكم الذاتي، وشددوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي في تايوان إن هذه هي أول مرة يؤكد فيها بيان زعماء مجموعة السبع أهمية السلام والاستقرار في المضيق.

وأضاف أن تايوان والدول الأعضاء في مجموعة السبع تتشارك القيم الأساسية، مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

وقال المتحدث إن “تايوان ستلتزم بالتأكيد بدورها كعضو مسؤول في المنطقة، كما ستدافع بقوة عن النظام الديمقراطي وتحمي القيم العالمية المشتركة”.

وأضاف أن تايوان ستواصل تعميق شراكتها مع دول مجموعة السبع والدول الأخرى ذات التوجهات المماثلة، وستسعى بجد للحصول على دعم أكبر من المجتمع الدولي.

وقال إن تايوان “ستساهم بحزم أيضا بأكبر قوة من أجل الخير، ومن أجل السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي”.

وعلى الرغم من أن معظم الدول ، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع ، ليست لها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، فقد عززت المجموعة، إلى جانب حلفاء غربيين آخرين، دعمها للجزيرة.

وتضمن ذلك الدعوة إلى منح تايوان الوصول المناسب إلى منظمة الصحة العالمية أثناء جائحة فيروس كورونا، وتايوان ليست عضوا في المنظمة بسبب اعتراضات الصين التي تعتبرها أحد أقاليمها.