"دعم كامل" من إيطاليا لأوكرانيا.. ودعوة لزيلينسكي إلى روما

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في بيان اليوم الثلاثاء، “دعم حكومتها الكامل” لأوكرانيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

فقد قال مكتب ميلوني إنّها “جددت دعم الحكومة الإيطالية الكامل لكييف في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، ولإصلاح البنية التحتية للطاقة و(للعمل) من أجل إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل”.

كما أضاف مكتب ميلوني أنّها “أكدت عزمها” على زيارة كييف، ودعت زيلينسكي إلى زيارة روما.

في وقت سابق اليوم، شكر زيلينسكي رئيسة الوزراء الإيطالية عبر تويتر على “تضامنها ودعمها الشامل”، وقال إنّ روما تدرس تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

يشار إلى أنّ ميلوني، التي تولت السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول، من أشد المؤيدين لكييف، على الرغم من الخلاف حول هذه القضية داخل ائتلافها اليميني الحاكم، وانقسام الرأي العام.

كان زيلينسكي قد زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في أول رحلة خارجية له منذ الغزو الروسي يوم 24 فبراير/ شباط.