دعم متواصل.. مساعدات أمريكية لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار

كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته، الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، ولقائه كبار المسؤولين هناك، عن تقديم الولايات المتحدة أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.

وقال إن “الإدارة أبلغت الكونغرس أيضا نيتها توفير 2.2 مليار دولار أخرى في استثمارات طويلة الأجل في إطار التمويل العسكري الأجنبي لتعزيز أمن أوكرانيا و 18 دولة من جيرانها بما في ذلك العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو بالإضافة إلى شركاء الأمن الإقليميين الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا عرضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل” حسبما جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركية.

وسترفع هذه الإعلانات إجمالي المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى حوالي 15.2 مليار دولار منذ بداية إدارة بايدن.

وكرر الوزير بلينكن للرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنسكي، وفريقه، موقف الرئيس الأميركي بـ”أننا سندعم شعب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة”.

وقام بلينكن خلال الزيارة التي لم يعلن عنها بشكل مسبق بتفقد مدينة إربين التي احتلتها روسيا لفترة.

واطلع بمعية نائب عمدة المدينة على الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المدينة بفعل القصف الروسي للمباني السكنية المدنية التي دمرت واحترقت بالكامل إضافة إلى تعرض المدنيين للقتل على يد القوات الروسية.

وقد أُبلغ خلال جولته عن وجود ثلاثمئة قضية مفتوحة في المدينة تتعلق بجرائم حرب مرتكبة من قبل روسيا.

وأعرب بلينكن عن قناعته بأن المدينة ستعود إلى سابق عهدها بفعل رؤية وعزيمة الأوكرانييبن.

ومن المقرر أن يزور بلينكن الجمعة، العاصمة البلجيكية بروكسل قبل أن يعود إلى واشنطن بحسب ما أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة.