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دعوات أمريكية لتحقيق مستقل في انهيار سيليكون فالي

منذ 12 دقيقة
بنك سيلكون فالي

بنك سيلكون فالي

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دعت السناتور الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن، الأحد، إلى إجراء تحقيق مستقل في انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، وانتقدت بشكل خاص رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو المسؤول عن الإشراف على بنك سيليكون فالي.

وبعثت وارن، التي تضغط من أجل تشديد اللوائح المصرفية، رسالة إلى المفتشين العمومين في وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وبنك الاحتياطي الاتحادي اليوم الأحد، وحثت الجهات التنظيمية على فحص تدابير الإدارة والرقابة الأخيرة على البنكين اللذين انهارا في وقت سابق من هذا الشهر.

وأغلقت الجهات التنظيمية في كاليفورنيا بنك سيليكون فالي في العاشر من مارس آذار وسلمت شؤونه للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع. والانهيار هو الأكبر لبنك أمريكي منذ انهيار واشنطن ميوتشوال خلال الأزمة المالية في 2008. وقالت مجموعة إس.في.بي المالية، وهي الشركة الأم للبنك، يوم الجمعة إنها تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن المدعين الأمريكيين يحققون في انهيار بنك سيليكون فالي.

وقالت وارن اليوم الأحد إنها لا تثق في ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

وأضافت في رسالتها إنه ينبغي على المفتشين العموميين لوزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تقديم تقرير أولي إلى الكونجرس في غضون 30 يوما.

    المصدر :
  • رويترز

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