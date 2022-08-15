دعوات لإجلاء لاجئين محاصرين في جزيرة صغيرة بين اليونان وتركيا

دعت لجنة الإنقاذ الدولية الخيرية اليوم الاثنين إلى إجلاء 39 لاجئا سوريا بشكل فوري قالت إنهم ما زالوا محاصرين في جزيرة صغيرة في نهر إيفروس على الحدود بين اليونان وتركيا.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتس ميتاراشي إن بلاده لم ترصد وجود أي أشخاص على الجزيرة التي تقول إنها خارج الأراضي اليونانية، وقال إن أثينا نبهت السلطات التركية بشأن هذه القضية.

وامتنعت وزارة الداخلية التركية عن التعليق.

وقال ديميترا كالوجيروبولو مدير لجنة الإنقاذ الدولية باليونان “ندعو السلطات المسؤولة على الجانبين إلى تسهيل مساعدة هؤلاء الأشخاص وإجلائهم من هذه الجزيرة إلى بر الأمان وضمان حصولهم بشكل نزيه وكامل على إجراءات اللجوء”.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه توجد على الجزيرة طفلة عمرها تسع سنوات في حالة حرجة ولا تحصل على رعاية طبية. وأشارت أيضا إلى تقارير إعلامية قالت إن أختها البالغة من العمر خمس سنوات توفيت بعد أن لسعها عقرب وإن اللاجئين حاولوا الوصول إلى البر اليوناني لكن تم إبعادهم.

ولم تؤكد السلطات اليونانية أيا من هذه المعلومات ونفت مرارا طرد اللاجئين أو المهاجرين عند النقاط الحدودية.