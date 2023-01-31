الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
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دعوات لتحقيق في جرائم حرب محتملة في مالي

منذ 6 دقائق
قوات حفظ السلام في مالي

قوات حفظ السلام في مالي

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قال خبراء في الأمم المتحدة في بيان، الثلاثاء، إنهم دعوا إلى إجراء تحقيق مستقل فيما يحتمل أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مالي.

واستعانت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بمقاتلين من مجموعة فاجنر في عام 2021 لمساعدتها في محاربة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والتي تواصل تمردا منذ عقد من الزمن امتد إلى الدول المجاورة.

وجاء في البيان “منذ عام 2021، تلقى الخبراء بلاغات مستمرة ومثيرة للقلق عن عمليات إعدام مروعة ومقابر جماعية وجرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها”.

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