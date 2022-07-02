السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دعوات لتظاهرات في السودان.. والسلطات تواصل اغلاق الجسور

منذ ساعة واحدة
علم السودان

علم السودان

A A A
طباعة المقال

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم تسيير تظاهرات جديدة ظهر يوم السبت إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وحددت التنسيقيات مستشفى “الجودة” كنقطة للتجمع في التظاهرات التي أطلقت عليها “مليونية 2 يوليو”، في وقت واصل متظاهرون لليوم الثاني توالياً الاعتصام أمام المستشفى جنوبي الخرطوم.

من جانبها واصلت السلطات السودانية إغلاق 3 جسور وعدد من الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وانتهت المظاهرات الحاشدة في العاصمة الخرطوم، مساء الجمعة، بتدخل قوات من الشرطة والأمن السوداني لتفريق جموع الغاضبين، فيما طالبت الأمم المتحدة بتحقيق “مستقل” حول مقتل متظاهرين في السودان.

وبحسب مصادر “العربية” و”الحدث”، فإن المتظاهرين حاولوا التوجه إلى القصر الجمهوري، فيما شهدت أحياءُ وشوارع العاصمة عمليات إغلاق.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان: “أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز في شأن رد قوات الأمن، انسجاماً مع المعايير الدولية السارية”، مشددة على أن “من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على تعويض”.

هذا وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في الخرطوم، الجمعة، وذلك غداة مقتل 9 أشخاص في تظاهرات اليوم السابق. وقد أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري.

    المزيد من أخبار العالم

    زيت دوار الشمس
    روسي تعلن خفض ضريبة تصدير زيت دوار الشمس
    مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز
    ستيفاني ويليامز: يجب احترام وحماية حق الشعب الليبي
    ناقلة ترفع العلم الإيراني
    سحب ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها اليونان الى ميناء بيريوس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة
    الطفل يوهان
    بعد غيبوبة لأكثر من شهر... وفاة الطفل يوهان