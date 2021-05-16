دعوات للإضراب الشامل بالمدن والبلدات العربية في إسرائيل يوم الثلاثاء

دعت لجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، إلى إضراب شامل في المدن والبلدات العربية بعد غد الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها في مدينة يافا إن الدعوة إلى الإضراب تأتي “ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وردا على العدوان على جماهيرنا”.

وطالبت لجنة المتابعة “بأن يكون إضرابا سلميا”.

وتشهد العديد من المدن والبلدات العربية في إسرائيل وخاصة تلك التي يسكنها عرب ويهود مواجهات عنيفة، نصرة لغزة والمسجد الأقصى.

ودعت اللجنة في بيانها “لوقف الحرب الدموية على قطاع غزة، والعدوان المستمر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. وسحب كافة العصابات الاستيطانية وقوات القمع من جميع مدننا وقرانا، بما فيها مدن الساحل”.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها أن 197 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع.