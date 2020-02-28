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دعوات للتبليغ عن موالي الأسد في تركيا

أطلق ناشطون سوريون وأتراك، دعوات للتبليغ عن الموالين للنظام السوري في تركيا، وتحديداً أولئك الذي ينشرون في مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات ضد الجيش التركي في ضوء التطورات الأخيرة في محافظة إدلب.

 

وبحسب المنشورات المتداولة، تم تخصيص إيميل من أجل التبليغات، فيما أوضح معلقون سوريون أن الدعوات صدرت عن جهات أمنية تركية رسمية، علماً أنه في العام 2019، ظهرت أنباء كاذبة حول طلب وزارة الخارجية التركية من الائتلاف السوري المعارض التبليغ عن موالي ومؤيدي نظام الأسد بهدف ترحيلهم من البلاد.

وارتفع مستوى التوتر في المنطقة، إثر مقتل 33 جندياً تركياً بقصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب، ما يهدد بمواجهة عسكرية أوسع، في وقت انتشرت فيه تصريحات لمسؤولين أتراك عن نية تركيا فتح الحدود أمامهم لينتقلوا بحرية نحو أوروبا.

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المصدر المدن

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