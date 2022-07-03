الأثنين 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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دعوة أوروبية غريبة بعد إطلاق النار في دنمارك

منذ 15 دقيقة
استنفار أمني بعد الحادثة في الدنمارك - رويترز

استنفار أمني بعد الحادثة في الدنمارك - رويترز

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دعت المفوضية الأوروبية إلى حجب مشاهد إطلاق النار في الدنمارك على وسائل التواصل الاجتماعي، في أول دعوة عامة من هذا النوع.

وكتبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون على “تويتر”: “بعد إطلاق النار المروع في مركز تسوق في كوبنهاغن، تعطي الشرطة الدنماركية الأولوية لسلامة الأشخاص. ويجب ألا يتم نشر مشاهد هذا الهجوم الجبان على شبكة الإنترنت”.

وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ممثل للمفوضية الأوروبية من هذا المستوى الناس على عدم نشر مشاهد من مكان إطلاق النار لحادث خطير في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة الدنماركية قولها إن عددا من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز “فيلدز” للتسوق في كوبنهاغن.

قالت شرطة الدنمرك إن أشخاص عدة قُتلوا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاجن، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل دنمركي يبلغ من العمر 22 عاما، مشيرة الى أن لا “يمكنها استبعاد أن يكون ذلك “عملا إرهابيا”.

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