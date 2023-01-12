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دعوة أوروبيّة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد لزيارة بروكسل

منذ ساعة واحدة
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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وجّه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس، دعوة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين لزيارة بروكسل، مشددًا على ضرورة مواصلة المحادثات بين الجانبين في إطار “مجلس الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

في هذا السياق، قال بيتر ستانو، المتحدث بإسم بوريل، إن الرجلين سيلتقيان في مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط، مشيرًا إلى أن الوزير الإسرائيلي دعي لزيارة بروكسل.

كما أضاف أنه “خلال هذا الاتصال البنّاء الأول، أعرب الممثل الأعلى عن رغبته ورغبة الإتحاد الأوروبي في مواصلة الزخم الأخير في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعدما استؤنف في تشرين الأول مجلس الشراكة بعد انقطاع إستمر عشر سنوات، وعدد من الزيارات الرفيعة المستوى التي حصلت أخيرًا”.

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