دعوة الى مجموعة السبع للمساعدة في معالجة أزمة الجوع العالمية

نُقل عن مسؤول كبير بوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة في ألمانيا قوله السبت إنه يتعين على مجموعة الدول السبع زيادة المساعدات الإنسانية للمساعدة في معالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتبدأ مجموعة السبع اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بافاريا بألمانيا يوم الأحد على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه “أزمة جوع عالمية غير مسبوقة” مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي الألماني لمؤسسة (أر.إن.دي) الإخبارية الألمانية إن “الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية” مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25 في المئة في 36 دولة يمثل “قنبلة موقوتة”.

وأكد أيضا أن من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات.