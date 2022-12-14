دعوة انسانية من البابا فرنسيس: لخفض الانفاق بالميلاد وإرسال الفارق إلى الأوكرانيين

دعا البابا فرنسيس الأربعاء إلى خفض الإنفاق على احتفالات عيد الميلاد والهدايا هذا العام، وإرسال الفارق إلى الأوكرانيين لمساعدتهم على تجاوز الجوع والبرد في الشتاء.

وقدم بابا الفاتيكان، الذي يطلق مناشدات من أجل أوكرانيا في كل مناسبة عامة تقريبا منذ الغزو الروسي في فبراير\شباط، النداء غير المكتوب في ختام عظته الأسبوعية.

وقال “أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم إن هناك الكثير من المعاناة في أوكرانيا.. كثير.. كثير جدا”، مضيفا أنه أراد لفت الانتباه إلى مشاكل بعينها سيواجهها الأوكرانيون في الأشهر المقبلة.

وأضاف “من الجميل أن نحتفل بعيد الميلاد، ولكن دعونا نقلل مستوى الإنفاق خلاله، دعونا نحظى بعيد ميلاد أكثر تواضعا، بهدايا أكثر تواضعا، ونرسل ما سنوفره إلى الشعب الأوكراني الذي يحتاجه”، مما دفع الحضور إلى التصفيق بشدة.

وتابع قائلا “إنهم يعانون كثيرا، يجوعون ويشعرون بالبرد ويموت الكثير بسبب عدم وجود عدد كاف من الأطباء والممرضين”.

وألقى بابا الفاتيكان عظته في الوقت الذي يعانى فيه ملايين المدنيين من أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ يضطرون إلى مواجهة انقطاعات في الكهرباء والتدفئة والمياه بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وتحدث البابا فرنسيس في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه الكنيسة الوطنية الأوكرانية في روما، سانتا صوفيا، مناشدة جديدة للإيطاليين للتبرع بالملابس والأدوية التي يوصلها متطوعون إلى أوكرانيا بالشاحنات منذ مارس\آذار.