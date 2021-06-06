دعوة مصرية جديدة للفصائل الفلسطينية إلى حوار في القاهرة

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن ”مصر دعت الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع جديد بالقاهرة، وإن الفصائل تسلمت الدعوات وسيبدأ وصول الوفود إلى القاهرة، نهاية الأسبوع الجاري، وتبدأ الجلسات السبت المقبل، وعلى مدار يومين متواصلين“.

وأضاف العوض لـ ”إرم نيوز“، أن ”الفصائل ستناقش التصعيد الإسرائيلي بالقدس والأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وسبل معالجة آثار القصف الإسرائيلي للقطاع“.

كما أشار العوض ”إلى أن الحوارات ستتناول ملف تشكيل حكومة وحدة وطنية، وملف المصالحة الفلسطينية وسبل وآليات إنهاء الانقسام، وأن ذلك سيكون بحضور مسؤولين مصريين بارزين“.

وحول إمكانية مشاركة فصائل ممولة من حركة حماس في قطاع غزة، أفاد العوض، بأنه ”لم يجر الحديث عن مشاركة فصائل جديدة في الحوار المقبل بالقاهرة، إلا أن ذلك مرهون بإرسال مصر دعوات لهذه الفصائل، وأن تطلب القاهرة مشاركتهم في اللقاء الفلسطيني“.

وكان يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، قال الأسبوع الماضي، إن القاهرة ستوجه دعوات للفصائل الفلسطينية لإطلاق حوار وطني شامل يمهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك على إثر لقاء قيادة حماس باللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية خلال زيارته للقطاع.