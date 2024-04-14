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دعوة من الاتحاد الأوروبي لاجتماع طارئ حول الهجمات الإيرانية على إسرائيل

منذ 47 دقيقة
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

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دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل يوم الثلاثاء لمناقشة الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وكتب بوريل على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “هدفنا هو المساعدة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في المنطقة”.

وشنت إيران اليوم الأحد 14 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

    المصدر :
  • رويترز

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