دعوة من قائد انقلاب الغابون إلى الشعب: "انتهزوا هذه الفرصة"!

اعتبر قائد انقلاب الغابون الجنرال بريس أوليجي نجيما، اليوم الإثنين، أنّه يتعيّن على مواطني البلاد انتهاز الفرصة لتبنّي دستور جديد من خلال استفتاء، ودعا أيضًا إلى سن قوانين جنائية وانتخابية جديدة.

جاءت تصريحات نجيما ضمن خطاب ألقاء بعد أدائه اليمين رئيسًا مؤقتًا أمام قضاة المحكمة الدستورية.

وفي الانقلاب الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، استولى ضباط من الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجيما على السلطة في 30 أغسطس/ آب، بعد دقائق من إعلان فوز بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.

واجتذب الانقلاب، الذي أنهى حكم عائلة بونجو الذي استمر 56 عامًا، حشودًا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل لكنه قوبل بإدانة من الخارج.

ولم يذكر المجلس العسكري بعد المدة التي يتوقع أن يحتفظ فيها بالسلطة. وقال نجيما يوم الجمعة إنه سيمضي قدمًا “بسرعة لكن بثبات”، لكنه حذر من أن التسرع الزائد قد يؤدي إلى انتخابات تفتقر إلى المصداقية.

ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، تحالف التغيير 2023، والتي تقول إنها الفائز الشرعي في انتخابات 26 أغسطس/ آب، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.

وقال مصدر في تحالف التغيير لرويترز إن أعضاء التحالف التقوا مع نجيما أمس الأحد، لإجراء محادثات، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وما زال بونجو رهن الإقامة الجبرية. وكان بونجو قد انتُخب عام 2009 خلفًا لوالده الراحل الذي تولى السلطة عام 1967.

ويقول معارضون إن عائلة بونجو لم تفعل الكثير كي يستفيد سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من ثروة البلاد من النفط والمعادن.