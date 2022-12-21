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"دعوى تشهير" من رئيس وزراء المغرب بحقّ نائب فرنسي سابق

منذ 35 دقيقة
رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش

رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش

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رفع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، دعوى تشهير ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه، الذي ادّعى أنّ المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي.

بوفيه قال إنه عندما كان مقررًا للجنة التجارة الخارجية “في السنوات 2009-2014″، عارض اتفاقية التجارة الحرة “الضارة” التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيرا إلى أن “وزير الزراعة (حينذاك عزيز أخنوش) لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع عرض عليّ إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئًا”.

أضاف: “عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس هذه الدول ضغوطًا وقد استغل ذلك بعض النواب الذين أصفهم بالمحتالين”، ويقول أخنوش في الدعوى التي رفعها إن هذه “اتهامات كاذبة غير مقبولة” و”تعكس حقدًا دفينًا”.

فيما رأت المحامية أوليفييه باراتيللي أنّ “خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من السمتجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة”.

جاءت اتهامات بوفيه في أوج ما وصف بأنه فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي، وتطال خصوصًا نائبة رئيس المؤسسة الأوروبية إيفا كايلي.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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