دعوى قضائية تغرّم بنك "جي بي مورغان" بدفع 15.7 مليون دولار

وافق بنك “جيه بي مورغان” على دفع 15.7 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية من جانب مستثمرين.

وكان مستثمرون قد اتهموا أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول بالتلاعب عمدًا في أسعار العقود الآجلة وخيارات الخزانة الأمريكية.

ولم يعترف “جيه بي مورغان” بارتكاب مخالفات في موافقته على التسوية والتي تغطي التداول في عقود الخزانة الآجلة والخيارات في الفترة بين أبريل 2008 ويناير 2016.

وكان “جيه بي مورغان” قد وافق في سبتمبر الماضي على دفع 920 مليون دولار لتسوية تحقيقات حكومية أمريكية بشأن تلاعب في سوق سندات الخزانة والمعادن النفيسة.

وتحدث عملية التلاعب عبر وضع المتداولون أوامر ينوون إلغائها لاحقًا، على أمل تحريك الأسعار واستفادة مراكزهم الاستثمارية في السوق.