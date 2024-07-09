دفاع مينينديز في المرافعة الختامية: الذهب والأموال المضبوطة ليست رُشا

قال محامي الدفاع في محاكمة السناتور الأمريكي بوب مينينديز بتهمة الفساد، في مرافعته الختامية، اليوم الثلاثاء: “إن الأموال والذهب اللذين ضبطتهما السلطات لم يتحصل عليهما على سبيل الرشوة مثلما يزعم ممثلو الادعاء”.

‭‭ ‬‬ويقول ممثلو الادعاء إن مينينديز قبل رُشا بمئات الآلاف من الدولارات في هيئة سبائك ذهبية وأموال نقدية ومدفوعات سيارات ورهن عقاري مقابل مساعدة مصر في الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات وخدمة المصالح التجارية والقانونية لرجال الأعمال الذين قدموا الرشا له.

لكن محامي الدفاع زعموا أن مينينديز كان يسحب الأموال بانتظام من البنوك ويخزنها في منزله. وفي تلخيصه للقضية قال محامي الدفاع، آدم في، إن ممثلي الادعاء ركزوا على الأموال والذهب لأنها بدت مستفزة لهم، لكنه أضاف أنها لا تثبت فساد مينينديز.

ومضى قائلا: “لم يقترب المدعون العامون من الاضطلاع بواجب إثبات أن أي (كمية) من الذهب أو النقود قُدمت للسناتور مينينديز على أنها رشوة.. كانت أفعاله قانونية وطبيعية ومفيدة لناخبيه ولهذه البلاد”.

دفع مينينديز، البالغ من العمر 70 عاما، ببراءته من 16 تهمة جنائية بما في ذلك الرشوة والاحتيال والعمل كعميل أجنبي وعرقلة العدالة.

وخلال المحاكمة التي استمرت ثمانية أسابيع في محكمة مانهاتن الفيدرالية، سعى محاموه إلى توجيه اللوم إلى زوجته نادين مينينديز، بذريعة أنهما كانا يعيشان حياة منفصلة إلى حد بعيد وأنها لم تكن تبلغه بشأن أموالها.

كما صوروا تصرفات موكلهم على أنها نشاط تشريعي عادي.