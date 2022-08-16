دفعة ثانية من منظومة إس-400 الروسية إلى تركيا

وقعت روسيا وتركيا عقدا لتوريد دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية إس-400 إلى أنقرة، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية اليوم الثلاثاء.

وأثارت تركيا غضب الولايات المتحدة عندما اشترت هذه المنظومة الروسية لأول مرة في عام 2020 وفرضت عقوبات على مسؤولي الدفاع الأتراك ردا على ذلك.

كانت واشنطن اختلفت مع أنقرة وحاولت الاعتراض على شراء تركيا للمنظومة، بادعاء أنها لا تتوافق مع دفاعات منظمة حلف شمال الأطلسي وتمثل تهديدا للمقاتلة الأمريكية الصنع من شركة لوكهيد مارتن أف-35.

وكانت أجزاء أولى للمنظومة تلقتها أنقرة في يوليو العام الماضي، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على أنقرة إذا هي أتمت الصفقة. كما أن الولايات المتحدة أقصت تركيا من برنامج أف-35، ولكن أنقرة تجاهلت إلى حد كبير التحذيرات.

ما هي منظومة “اس 400″؟

منظومة “اس 400” المضادة للطيران دخلت في الخدمة في الجيش الروسي في 2007 وصممت لاعتراض واسقاط أي تهديد جوي سواء كان صاروخا او طائرة. وبحسب شركة “ألماز-انتيي” المصنعة لهذه المنظومة، يصل مداها إلى 400 كلم ويمكن نشرها خلال خمس دقائق.

ومنظومة “اس-400” تشمل مركز قيادة ومحطات رادار متنقلة اضافة الى 12 منصة اطلاق وشاحنات ضخمة مجهزة كل منها بأربعة صواريخ.

نشرت عشرات المنظومات عبر روسيا. وتلقت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 أربع منظومات “اس-400″، وسوريا منظومتين لحماية القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم.