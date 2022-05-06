دفعة جديدة.. بايدن يخصص حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا تتضمن ذخائر مدفعية إضافية وأجهزة رادار وعتادا آخر قال مسؤول أمريكي على نحو منفصل إن قيمتها 150 مليون دولار.

ولم يحدد بايدن في بيانه المبلغ، وقال إن إدارته أوشكت على استنفاد التمويل من سلطة السحب ودعا الكونغرس للموافقة على حزمة المساعدة التي اقترحها بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا.

وأوضح البيان أن الأسلحة والمعدات التي أذن بها الكونغرس ترسل مباشرة إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وأكد بايدن أن الدعم الأميركي، “إلى جانب مساهمات حلفائنا وشركائنا”، حاسما في مساعدة أوكرانيا على الانتصار في معركة كييف وعرقلة أهداف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحربية.

وأشار الرئيس الأميركي، بحسب البيان، أنه “بإعلان اليوم، تكون إدارتي قد استنفدت تقريبا التمويل الذي يمكن استخدامه لإرسال المساعدة الأمنية لأوكرانيا” وحث بايدن الكونغرس “أن يقدم بسرعة التمويل المطلوب لتعزيز قوة أوكرانيا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات”.

وبعدما اكتفت واشنطن بأسلحة اعتبرت دفاعية، باتت ترسل مدفعية ومروحيات ومسيرات إلى الجيش الأوكراني الذي تلقى جنود فيه تدريبات على استخدام هذه الأسلحة في الولايات المتحدة أو في دول أخرى قبل أن يعودوا إلى الجبهة.

والخميس، وعد البيت الأبيض بمواصلة تحركه ضد المناورات الهادفة إلى “تجنب العقوبات” عبر تعزيز قدرات التحقيق والملاحقة الأميركية بحق الأوليغارش الروس.

وفرضت واشنطن عقوبات على سفن وطائرات تزيد قيمتها عن مليار دولار ومنعت تنقلها، فضلا عن تجميد مئات الملايين من الدولارات من أصول النخبة الروسية في حسابات أميركية.