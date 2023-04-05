دفعة قوية.. مكاسب بالجملة حققها ترامب من المحاكمة

تابع العالم مجريات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تم توجيه أكثر من 34 تهمة له.

وأنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم المحاكمة الطويل بأكلة من طعامه المفضل وجبة ماكدونالدز، رفقة معاونيه خلال رحلة عودته إلى فلوريدا.

ورغم تجهم وجه ترامب في قاعة المحكمة، إلا أنه وفقا لمحللين خرج من الحدث بمكاسب بالجملة، فقد أُجبر خصومه الجمهوريون على الدفاع عنه.

حتى السناتور الجمهوري ميت رومني، الذي صوت مرتين لعزل ترامب، فقد شكك في المحاكمة معتبرا أنها “تشكل سابقة خطيرة لتجريم المعارضين السياسيين وتضر بثقة الجمهور في نظامنا القضائي”.

وأصبحت السناتور الجمهوري سيندي هايد سادس عضو في مجلس الشيوخ تؤيد ترامب واصفة المحاكمة بأنها “حيلة سياسية”.

أما على المستوى الشعبي فقد تقدم في استطلاعات رأي ناخبي الحزب الجمهوري الأساسيين منذ الإعلان عن المحاكمة، كما تدفقت التبرعات على حملته الانتخابية التي جمعت يوم الثلاثاء أكثر من 10 ملايين دولار بحسب وكالة بلومبيرغ.

ويرى محللون كثر في الصحافة الأمريكية أن المحاكمة قد تعطي ترامب دفعة كبيرة تسمح له باستعادة تعاطف قسم كبير من قاعدته الشعبية، التي كان خسر جانبا منها عقب الانتخابات وما تبعها من أحداث اقتحام مبنى الكابيتول وإنكار النتائج.