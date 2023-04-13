دقلو يؤكد التزامه التام بالاتفاق الإطاري في السودان

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (الخميس 13-4-2023) إنه يزال ملتزما بما جرى التوقيع عليه في الاتفاق الإطارية لتسليم السلطة للمدنيين، كما يحرص على تعزيز الاستقرار في البلاد.

جاءت تصريحات دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، بعدما حذر الجيش السوداني من خطر وقوع مواجهات مع قوات الدعم السريع، في مؤشر على تصاعد التوتر بين القوتين المتنافستين وفي تعقيد محتمل لخطوات إعادة الحكم المدني.

ومن شأن مواجهة مثل هذه إشعال صراع طويل في أنحاء بلد شاسع المساحة يعاني بالفعل انهيارا اقتصاديا وعنفا قبليا مشتعلا.

وحذر الجيش السوداني في بيان مما وصفه “بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن” من جانب قيادة قوات الدعم السريع ووصف تلك التحركات بأنها تشكل “تجاوزا واضحا للقانون” في تعليق علني نادر على خلاف أعاق خططا للتحول إلى الديمقراطية.

وقال متحدث باسم الجيش “هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها… استمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد”.

وقوات الدعم السريع شبه العسكرية تشكلت من ميليشيات شاركت في الصراع في دارفور الذي اندلع قبل 20 عاما وواجهت اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان هناك.

ووقفت في صف الجيش للإطاحة بالبشير في انقلاب في 2019 ثم نفذت القوتان انقلابا آخر في أكتوبر تشرين الأول 2021.

وتدهورت العلاقات بين الجيش وقوات الدعم السريع مما دفع إلى تأجيل توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع أحزاب سياسية بشأن فترة انتقال لعامين يقودها مدنيون تفضي لإجراء انتخابات حرة.