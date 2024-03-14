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دلتا إيرلاينز تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

منذ دقيقتين
دلتا إيرلاينز

دلتا إيرلاينز

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قالت دلتا إيرلاينز في وقت متأخر من أمس الأربعاء 13\3\2024 إنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من السابع من يونيو\حزيران، لتصبح ثاني شركة طيران أمريكية كبرى تعلن مثل هذه الخطوة بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الشركة أنها ستبدأ رحلات يومية بين مطار جون إف.كنيدي في نيويورك وتل أبيب بعد تقييم شامل للمخاطر الأمنية.

واستأنفت يونايتد إيرلاينز رحلاتها إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر من نيوارك لكنها لا تخطط لاستئناف الرحلات الجوية من مدن أمريكية أخرى حتى الخريف على الأقل.

وقالت دلتا إيرلاينز إنها ستوفر نحو 2000 مقعد أسبوعيا من نيويورك إلى إسرائيل و”تواصل مراقبة الوضع في إسرائيل عن كثب بالتعاون مع الحكومة والشركاء في القطاع الخاص”.

    المصدر :
  • رويترز

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