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دلتا تلغي الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب

منذ 27 ثانية
شركة دلتا الأمريكية للطيران

شركة دلتا الأمريكية للطيران

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أعلنت شركة دلتا إيرلاينز اليوم الأربعاء، أنها ستلغي رحلاتها بين مطار بن جوريون في تل أبيب ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك حتى 21 نوفمبر تشرين الثاني.

أوقفت مجموعة كبيرة من شركات الطيران، منها دلتا ويونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز، الرحلات المباشرة إلى إسرائيل.

وكانت دلتا قد قالت في وقت سابق إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني وأمريكان إيرلاينز حتى الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وقالت دلتا التي مقرها في جورجيا اليوم إنه تم تعليق الحجوزات في وقت سابق من الشهر الجاري للرحلات الجوية بين مطار بن جوريون في تل أبيب والمطارات في أتلانتا وبوسطن.

وأضافت دلتا أن جميع الرحلات الجوية بين هذه الأسواق سيتم إلغاؤها اعتبارا من أول نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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