"دماء هتلر يهودية".. تصريحات لافروف تُغضب إسرائيل

استتكرت إسرائيل، اليوم الاثنين، تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار فيها إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر له جذور يهودية وطالبت موسكو باعتذار.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف، الأحد، في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن تصريحات لافروف: “مشينة ولا تغتفر”.

وكان لافروف قال في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، الأحد، إن الأصل اليهودي لزيلينسكي لا ينفي حقيقة وجود عناصر نازية في حكومته، مضيفًا أن هتلر كان أيضًا له دماء يهودية، بحسب الموقع.

وولد زيلينسكي (44 عاما) في بلدة كريفي ريه وسط أوكرانيا لأبوين يهوديين، وتخرج في جامعة كييف الوطنية للعلوم الاقتصادية بشهادة في القانون، ولكنه وجد ضالته في التمثيل، وتحول بعدها إلى السياسة لتدفعه الظروف إلى رئاسة أوكرانيا في فترة عصيبة.