الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"دماء هتلر يهودية".. تصريحات لافروف تُغضب إسرائيل

2 - مايو - 2022
أدولف هتلر
A A A
طباعة المقال

استتكرت إسرائيل، اليوم الاثنين، تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار فيها إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر له جذور يهودية وطالبت موسكو باعتذار.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف، الأحد، في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن تصريحات لافروف: “مشينة ولا تغتفر”.

وكان لافروف قال في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، الأحد، إن الأصل اليهودي لزيلينسكي لا ينفي حقيقة وجود عناصر نازية في حكومته، مضيفًا أن هتلر كان أيضًا له دماء يهودية، بحسب الموقع.

وولد زيلينسكي (44 عاما) في بلدة كريفي ريه وسط أوكرانيا لأبوين يهوديين، وتخرج في جامعة كييف الوطنية للعلوم الاقتصادية بشهادة في القانون، ولكنه وجد ضالته في التمثيل، وتحول بعدها إلى السياسة لتدفعه الظروف إلى رئاسة أوكرانيا في فترة عصيبة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غارات إسرائيلية على قطاع غزة
الهدنة بين حركة الجهاد وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يهدد بوقف أي حوار مع روسيا!!
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة بقيمة "430 مليار دولار"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الخبز
مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي