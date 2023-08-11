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دمار وقتلى ومشرّدون.. هاواي تشهد أسوأ كارثة طبيعيّة في تاريخها

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2023 9:51 صباحًا
حرائق في هاواي (رويترز)

حرائق في هاواي (رويترز)

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على وقع استمرار حرائق الغابات في جزيرة ماوي في هاواي، أعلن مسؤولون مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا، وأشاروا إلى أنّ عدد الضحايا مرشح للارتفاع، فيما ستتطلب إعادة إعمار بلدة لاهاينا السياحية سنوات عديدة ومليارات الدولارات.

وقال الحاكم جوش جرين، إن النيران التي دمرت لاهاينا، في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولاية، إذ تسببت في تشريد الآلاف وتدمير ألف مبنى.

وتابع في مؤتمر صحافي: “سيستغرق إعادة بناء لاهاينا العديد من السنوات”. فيما بدأ المسؤولون في وضع خطة لإيواء المشردين في الفنادق والمباني السياحية.

حرائق في هاواي (رويترز)

حرائق في هاواي (رويترز)

وبدأ تحويل أموال اتحادية لدعم جهود التعافي إلى جانب تدفق إمدادات ومعدات.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري، يزيد من تكرار وحدة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

حرائق في هاواي (رويترز)

حرائق في هاواي (رويترز)

    المصدر :
  • رويترز

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