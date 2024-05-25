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دمشق.. مقتل شخص واحتراق 3 سيارات بانفجار عبوة ناسفة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 25 - مايو - 2024 2:28 مساءً
آثار الدمار في حي التضامن في دمشق

آثار الدمار في حي التضامن في دمشق

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لقي شخص مصرعه، صباح اليوم السبت 25 أيار/مايو 2024، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، من دون أن تتضح هويته.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق “استشهاد شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة”، من دون أي تفاصيل أخرى.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار أدى الى احتراق 3 سيارات كانت مركونة في موقع التفجير.

ولم يتضح على الفور من هو المستهدف بالانفجار، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ويقع حي المزة في غرب دمشق، ويضم مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية ومنظمات أممية، إضافة الى سفارات أبرزها السفارة الإيرانية.

وأحدث الانفجار دوياً، وفق المرصد، أثار الهلع في المنطقة التي سبق واستهدفتها ضربات صاروخية عدة منسوبة لإسرائيل، طال أبرزها مطلع أبريل مقر القنصلية الإيرانية وأوقع قتلى، من أبرزهم محمّد رضا زاهدي، أحد القادة البارزين في فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وفي 13 أبريل، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في الحي ذاته، واقتصرت الأضرار على الماديات.

    المصدر :
  • وكالات

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