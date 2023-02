دميتري مدفيديف: القرم هي روسيا والهجوم عليها سيعتبر تصعيداً للنزاع

لاتزال تشهد ساحة الصراع الروسية الاوكرانية، حالة من الصد والرد والتي كانت اخرها، تأكيد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الأحد، أن “القرم هي روسيا، والهجوم عليها يعني هجوما على روسيا وتصعيدا للنزاع”.

وكتب مدفيديف على حسابه في “تويتر”: “القانون الدولي يحترم إرادة الشعب. القرم هي روسيا. الهجوم على شبه جزيرة القرم يعني هجوما على روسيا وتصعيدا للنزاع”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

International law respects the will of the people. Crimea is 🇷🇺. Attacking Crimea means attacking Russia and escalating the conflict. The Ukrainian gang of drug addicts must understand that such attacks will be met with inevitable retaliation using weapons of any kind

