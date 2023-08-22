دميتري ميدفيديف: روسيا قد تضم الإقليمين الانفصاليين في جورجيا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن بلاده قد تضم إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليين في جورجيا.

وكتب في مقال نشرته صحيفة (أرجومنتي إي فاكتي) الروسية مساء (الثلاثاء 22-8-2023) “فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية”.

وأضاف “من الممكن جدا تنفيذها إذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك”.

يشار إلى أن موسكو شنت حرباً خاطفة ضد جورجيا، إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة في القوقاز، عام 2008، أدت إلى اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتين انفصاليتين مواليتين لروسيا، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللتين انفصلتا عن جورجيا في عام 1992.

وتسعى البلاد رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لكن منظمات غير حكومية ونشطاء المعارضة يتهمون حزب “الحلم الجورجي” الحاكم بتشجيع الانجراف الاستبدادي.

في مطلع مارس، هزت جورجيا احتجاجات ضد مشروع قانون باعتباره مستلهم من النموذج الروسي بشأن “العملاء الأجانب”، والذي يستخدم في روسيا لقمع منتقدي الكرملين.

وتحت ضغط احتجاجات ضخمة استمرت يومين وتخللتها صدامات مع الشرطة، تراجعت الحكومة عن هذا المشروع.

واتهمت موسكو، من جانبها، دولاً ثالثة بالتحريض على التظاهرات ووصفتها بأنها “محاولة انقلاب”.